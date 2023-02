Colégio Batista Mineiro chega a Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Um dos mais tradicionais colégios do Brasil já está em atividade em Poços de Caldas. O Colégio Batista Mineiro chega com a filosofia de ofertar educação com propósito de vida, ensinando virtudes e valores e transformando o dia a dia dos estudantes.

Luciana Pegnolate Gonçalves, diretora da unidade, destaca que as matrículas estão abertas e que todos são bem-vindos para conhecer as instalações e a proposta pedagógica da escola: “Um colégio que vai causar impacto na aprendizagem e no projeto de vida de estudantes e familiares”.

A equipe de professores é altamente capacitada e tem grande experiência em ensinar de maneira eficiente e engajada, além de aplicar os princípios e valores cristãos em sua atividade no dia a dia com os estudantes, no intuito de contribuir para a formação de cidadãos éticos, responsáveis e comprometidos. Os estudantes também podem contar com diversas atividades extracurriculares, como esportes, música e artes, além de projetos de responsabilidade social e voluntariado, que estimulam o desenvolvimento integral e a formação de valores éticos e morais. O Colégio Batista Mineiro é uma instituição que se preocupa em oferecer educação de qualidade com propósito, fazendo a diferença na vida dos seus estudantes.

Não perca a oportunidade de fazer parte desse projeto transformador! Visite o colégio. A unidade do CBM em Poços de Caldas fica na rua Corumbá, 72, no bairro Jardim dos Estados. O telefone para obter mais informações é (35) 3114-5898 (fixo/WhatsApp).