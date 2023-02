Projeto de Lei do vereador Douglas Dofu assegura às mulheres acompanhante em consultas e exames

Poços de Caldas, MG – Está em análise pelas Comissões Permanentes da Câmara o Projeto de Lei n. 01/2023, que inclui dispositivos na Lei Complementar n. 141 (Código de Vigilância à Saúde), assegurando às mulheres o direito de terem um acompanhante, uma pessoa de sua livre escolha, nas consultas, exames e procedimentos em geral, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde. A matéria, de iniciativa do presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (União Brasil), estabelece, ainda, que é obrigatório a presença do acompanhante em casos quem envolvam algum tipo de sedação.

De acordo com o presidente, são inúmeras as iniciativas que o Legislativo de Poços tem apresentado com o objetivo de defender os direitos das mulheres. “A proposta que apresentei no início deste ano tem o intuito de estabelecer mais uma forma de proteção à mulher com o direito de ter acompanhante nos procedimentos de saúde. Queremos garantir o direito à saúde, à cidadania feminina e à dignidade da pessoa humana, com segurança e bem-estar. Esta é mais uma ação da Câmara, dentre inúmeras outras voltadas à defesa dos direitos da mulher”, ressaltou.

Após conclusão dos pareceres pelas comissões, a matéria segue para votação em Plenário. “Espero contar com o apoio dos colegas vereadores para aprovação, a fim de que, em breve, possamos ter mais um avanço nas políticas públicas de proteção, valorização e defesa do público feminino”, finalizou.