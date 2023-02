Polícia Militar apreende drogas durante atendimento de ocorrência de Maria da Penha

Poços de Caldas, MG – Empenhada pelo COPOM a Polícia Militar foi atender duas vítimas que estavam sendo ameaçadas pelo autor, irmão e filho das vítimas. Ao chegar ao local, o autor tentou evadir da guarnição, sendo necessário correr atrás dele para capturá-lo. O autor resistiu à prisão, sendo necessário a sua contenção, imobilização e algemá-lo. Durante a fuga, o autor dispôs de uma sacola que ele trazia consigo, que posteriormente foi encontrada e verificou-se que havia 11 tabletes de substância semelhante a maconha e 14 buchas de substância semelhante a maconha. Segundo a irmã do autor, Ana Karoline, o irmão é traficante.

Em conversa com as vítimas, elas relataram que o autor chegou em casa muito transtornado, ameaçando-as de agressão, revirando e quebrando o apartamento à procura da droga que ele havia escondido sem o conhecimento delas. Uma das vítimas ao tentar falar com o autor, foi agredida e lesionada. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor.

Após ser colocado no compartimento de condução de preso da viatura, ele passou a se debater, bater a cabeça contra a grade e a chutar o compartimento, se autolesionando. Ele também a todo o momento proferia ameaças de morte contra a irmã e a mãe.

Com aquiescência das vítimas, foi procedida busca no apartamento para tentar localizar outros materiais. No quarto da vítima foi encontrado um deschavador e um bucha de maconha, que ela disse ser dela, pois é usuária. Nada mais foi localizado. Também foi dada voz de prisão a mulher pela posse de substância semelhante à maconha localizada no quarto dela.

As partes foram conduzidas até a UPA para serem atendidas e ser confeccionado relatórios médicos. Toda a ação da PM foi filmada pela COP e as imagens estão à disposição para futuros fins. A situação foi passada ao COPOM para acionamento da perícia.