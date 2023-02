É preocupante o número significativo de pessoas que não se imunizaram contra a Covid-19 e que estão questionando o uso de vacinas. O Brasil sempre foi um vencedor quando se trata de vacinação. Com campanhas importantes o país conseguiu vencer o obstáculo de seu imenso território e controlar doenças com eficiência. Mas é preciso recuperar o tempo perdido para que o Brasil volte a ser vencedor nessa jornada importante para a saúde pública. Contando com a soma dos esforços dos governos, a capacidade e dedicação dos servidores públicos da Saúde e a consciência da sociedade o país tem condições de manter seu retrospecto quando se trata de vacinação.

A vacina é a ação preventiva mais importante contra um grande número de doenças. Parece que esta firmação tem números de sobra para provar sua eficácia.

Este começo de ano tem programação de campanhas de vacinação. É fundamental que a população tenha consciência da importância da imunização não só contra o coronavírus, mas também de todas as doenças evitáveis pela administração de vacinas. Infelizmente, as taxas de cobertura vacinal no país tiveram uma redução significativa nos últimos ano. Isto não pode se tornar uma realidade.