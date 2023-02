Transmissão de sessões e audiências da Câmara conta com tradução simultânea em Libras

Poços de Caldas, MG – Desde julho do ano passado, a transmissão das reuniões da Câmara, bem como das audiências públicas, tem tradução simultânea em Libras. A iniciativa fez parte de uma série de ações do Legislativo visando à acessibilidade e à inclusão.

O presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (União Brasil), ressalta que todas as melhorias têm como objetivo a participação de toda a população nas atividades da Câmara. “Como 1º secretário da Mesa Diretora nos dois primeiros anos dessa Legislatura, pude acompanhar a execução de diversas ações de inclusão no Poder Legislativo. Desde adaptações na estrutura física do prédio, até a implantação da tradução em Libras, que considero um grande avanço para nossa cidade”, diz.

Recentemente, a Câmara implantou, também, melhorias no sistema de captação de imagens e de votação no Plenário. O novo projeto é uma solução integrada que permitiu, entre outros avanços, a instalação de cinco novas câmeras robóticas Full HD, possibilitando uma maior qualidade das transmissões ao vivo dos eventos do Poder Legislativo. “Com a implantação da transmissão em tempo real nas TVs do Plenário, algo que não acontecia, o público presente consegue agora acompanhar o intérprete de Libras no próprio Plenário. Além disso, os Hinos Nacional e de Poços, que são executados em nossos eventos, contam também com a tradução em Libras. Nesse caso, o intérprete, surdo, interpreta de outra pessoa e replica, o que, além de inclusivo, permite a validação do trabalho realizado”, comenta.

As sessões ordinárias da Câmara acontecem às terças-feiras, a partir das 15h, com transmissão pelo Facebook e YouTube. As datas das audiências públicas já programadas estão na agenda do site do Legislativo (www.pocosdecaldas.mg.leg.br).