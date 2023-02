Agronegócio já representa 22,6% do Produto Interno Bruto do estado

Belo Horizonte, MG – Recordes consecutivos, diversidade e qualidade da produção são motivos para celebrar, neste sábado (25/2), o Dia do Agronegócio. Hoje, o segmento responde por 22,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

Neste ano, Minas deve produzir 27,5 milhões de sacas de café, entre arábica e conilon, com crescimento de 25% na comparação com a safra anterior, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Outro produto característico da produção agropecuária mineira, o leite ocupa, ao lado do café, uma posição de protagonismo. O estado é a principal bacia leiteira do país, com produção anual de 9,6 bilhões de litros (27,2% do volume nacional).

Minas também lidera o ranking nacional na produção de batata-inglesa, alho, ervilha, carvão vegetal e no rebanho de equinos. Está ainda entre os principais produtores de abacate, laranja, limão, tangerina, cana-de-açúcar, banana, tilápia e ovos.

Para a safra 2022/2023, a previsão é de mais um recorde de produção de grãos. Segundo a Conab, a safra deve alcançar 18,5 milhões de toneladas, com crescimento de 10%. A área cultivada chegará a 4,3 milhões de hectares, com aumento de 4,9%. A produtividade ficará em 4.333 quilos por hectare, o que representa uma expansão de aproximadamente 5%. Soja e milho, juntos, respondem por 91,3% da produção mineira de grãos.

De Minas para o mundo

O setor iniciou 2023 com novo recorde, somando US$ 961 milhões em janeiro e crescimento de 6,3% sobre o mesmo mês do ano anterior. “Impulsionado pela valorização das commodities, este é o melhor resultado para o período na série histórica, acompanhada desde 1997”, avalia o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes.

O secretário lembra que, desde março de 2020, as exportações do agronegócio mineiro vêm batendo recordes consecutivos, no comparativo com o mesmo período de referência do ano anterior. “São 35 meses de recordes no comparativo mês a mês”, ressalta. Numa análise setorial das exportações, o agronegócio está atrás apenas do setor minerário.