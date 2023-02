Polícia Militar prende narcotraficantes na zona leste da cidade

Poços de Caldas, MG – No domingo (26), a Polícia Militar realizou uma operação contra criminosos que atuam com o tráfico de drogas no bairro Aparecida, localizado na zona leste da cidade. A rua Acácia, já conhecida por ocorrências anteriores e alvo de constantes denúncias, foi o ponto escolhido para a realização da operação. As equipes de moto se posicionaram em pontos estratégicos para monitorar a conduta de suspeitos na área.

Durante a operação, observou-se que dois menores, também já conhecidos no meio policial pela traficância, a todo momento mantinham contato com veículos e pessoas que passavam no local, pegando dinheiro e passando algo. Outra equipe se aproximou dos suspeitos pela via e logrou êxito na abordagem de dois menores.

No primeiro momento, foi encontrado poucas pedras de crack, porém, como é praxe de traficantes andar com pouca quantidade para se passar por usuário, pela observação da conduta e somado aos apontamentos de denúncia do 181, foi utilizado o cão de faro nas adjacências e imediações onde eles estavam e negociavam. O cão localizou mais pedras de crack que, somadas, são 309 e 2 buchas de maconha. Com eles ainda foram apreendidos R$ 13,25 e um celular.

A Polícia Militar continua trabalhando para combater o tráfico de drogas na cidade e garantir a segurança da população.