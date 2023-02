Minas capta 11 órgãos para doações em um único dia

Belo Horizonte, MG – Três aeronaves do Gabinete Militar do Governador (GMG) decolaram, na manhã deste domingo, 26, para missões de esperança. Ao todo, foram captados 11 órgãos pelas equipes do MG Transplantes, em duas cidades mineiras.

O volume de órgãos em um único dia foi um dos maiores nos últimos anos no estado.

Por volta das 7h30, a aeronave Dauphin N3 voou com destino a Barbacena, no Campo das Vertentes, com uma equipe de médicos e enfermeiros, onde foram captados quatro órgãos, sendo um fígado, um pâncreas e dois rins.

Ainda pela manhã, a aeronave King Air B200, também do Governo de Minas, decolou em conjunto com o Pegasus 22, do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (Comave), para Ponte Nova, na Zona da Mata mineira.

Neste município houve também a captação de sete órgãos (um coração, um fígado, um pâncreas, dois rins e duas córneas), que foram levados direto de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

“Fomos para a cidade de Ponte Nova transportando três equipes de médicos, que fizeram a captação de órgãos e que puderam dar esperança a três pacientes, com transplantes feitos em Belo Horizonte. Outra equipe também realizou nova missão de transporte de órgãos”, conta Amilton Fernandes Pinheiro Júnior, comandante de uma das aeronaves.