Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 27, é de sol com poucas nuvens e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 18 graus. A previsão de volume de chuvas para este domingo é de 25 milímetros.

Minas Gerais

Segunda-feira, 27, com sol entre nuvens e temperaturas elevadas em grande parte de Minas Gerais. As instabilidades tendem ser as típicas pancadas de chuva de verão praticamente restritas ao Sul e Triângulo Mineiro.



Devido as temperaturas elevadas há grande possibilidade de precipitação de granizo nestas áreas. A temperatura máxima no estado pode chegar a 38°C no Norte e Jequitinhonha.