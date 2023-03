Vereador Marcelo Heitor faz Pedido de Informações sobre as condições da tubulação da Avenida Francisco Salles

Poços de Caldas, MG – O vereador Marcelo Heitor da Silva está entrando com um pedido de informações sobre as condições da tubulação da Avenida Francisco Salles em Poços de Caldas. ele conta em documento enviado ao Executivo que recebeu diversas reivindicações de munícipes sobre o estado dessa tubulação, e considerando a importância dessa avenida para a cidade, gostaria de obter informações precisas sobre a situação atual.

De acordo com as informações recebidas, a tubulação que passa pela Avenida Francisco Salles se encontra em más condições há alguns anos, o que aumenta a preocupação em relação a possíveis danos durante fortes chuvas. Heitor quer saber se existe algum laudo técnico da Prefeitura realizado recentemente informando quais as reais condições desta tubulação? Se negativa a resposta, justificar o motivo. Ele quer saber ainda se existe algum estudo sobre a vida útil desses tubos, se há previsão por parte da Prefeitura Municipal para substituição desta tubulação ou manutenção dos pontos críticos em nosso Município. O vereador questiona ainda se existe previsão por parte da Prefeitura para troca desta tubulação ou manutenção dos pontos críticos dessa tubulação da referida avenida mencionada; Qual a empresa especializada contratada pela Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas para efetuar o laudo sobre as condições da tubulação da Avenida Francisco Salles no Município de Poços de Caldas; se o Poder Executivo Municipal junto à Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas tem realizado estudos diariamente nas tubulações da Avenida Francisco Salles? Embora os tubos ARMCO tenham vida útil em torno de 25 anos, as condições locais podem alterar esse tempo devido à presença de águas agressivas, efeitos de abrasão, interferências ao longo da tubulação para receber águas pluviais secundárias. Nessa referência, o Poder Executivo Municipal tem realizado com frequência estudos para viabilizar essas situações de emergência? A canalização da Avenida Francisco Salles foi construída na década de 80, portanto tem cerca de 40 anos. Quando foi feita a última intervenção com a concretagem do fundo? Existe uma previsão para troca da tubulação, após o laudo técnico apontando quais os trechos e qual a magnitude da intervenção? Se sim, quando devem iniciar os trabalhos?

“É importante ressaltar que a má condição da tubulação pode resultar em afundamentos durante períodos de chuva, causando transtornos para os munícipes que utilizam essa importante via de acesso à cidade. Por isso, peço uma resposta o mais breve possível, de forma a garantir a segurança e bem-estar da população”, finaliza o vereador no documento.