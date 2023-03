Gasolina e etanol aumentam nos postos de Poços

Poços de Caldas, MG – De acordo com uma pesquisa realizada pelo Procon/Poços entre os dias 01 e 03/02/2023, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol tiveram um aumento de 7,46%, 7,82% e 1,90%, respectivamente. Já os preços do diesel comum e do diesel S10 tiveram uma queda de 4,96% e 4,66%, respectivamente.

Comparando com a pesquisa realizada entre os dias 02 e 04/03/2022, pode-se observar que houve uma queda considerável nos preços de todos os combustíveis, com destaque para a gasolina aditivada e a gasolina comum, que tiveram uma queda de 39,59% e 40,65%, respectivamente. O etanol teve uma queda de 31,65%, enquanto o diesel comum e o diesel S10 tiveram quedas de 12,14% e 9,82%, respectivamente.

Essa redução nos preços dos combustíveis pode ser explicada pela queda nos impostos no final do ano passado. Isto deve reverter agora que i imposto voltou a ser cobrado nas bombas.

Veja pesquisa realizada nos postos da cidade pelo Procon