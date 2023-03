Governador Valadares tem nova captação de água

A fase de operação assistida entre a Fundação Renova e Saae, para tratar a água do Rio Corrente Grande, já começou. E marca uma nova era para o município que, a partir de agora, não dependerá apenas do Rio Doce para o seu abastecimento. A inauguração da Nova Captação de Água de Governador Valadares foi feita pela Prefeitura, Fundação Renova, Câmara Municipal e Saae em solenidade que reuniu autoridades e convidados (foto). A cerimônia foi realizada às margens do Rio Corrente, onde foi construída a estrutura do novo sistema de captação (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Saúde leva Zé Gotinha às escolas

A Secretaria Municipal de Saúde quer reunir forças para intensificar e reforçar a vacinação infantil em Uberaba. Para isso, um antigo conhecido do público jovem deve voltar à tona: o Zé Gotinha. Já presente na operação de multivacinação no ano passado, o personagem deve percorrer as escolas municipais para informar pais e responsáveis sobre a importância da imunização. A informação é da Responsável Técnica da Central de Vacinas, Priscilla Amaral. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Trabalhadora vítima de gordofobia

Uma trabalhadora receberá indenização de R$ 5 mil, porque foi vítima de gordofobia por parte de colegas de uma empresa da região de Teófilo Otoni. A decisão é do juiz titular da Vara do Trabalho de Teófilo Otoni, Fabrício Lima Silva. A ex-empregada, que exercia a função de líder de infraestrutura e obra, provou o assédio moral e relatou ao juízo situações de discriminação. Contou que, quando solicitava para ligar o ar-condicionado da unidade, escutava piadas gordofóbicas de empregados. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Uberlândia cria 4,9 mil empregos formais

Uberlândia fechou 2022 com saldo positivo de 4.937 empregos formais gerados, segundo dados do Boletim do Emprego em Uberlândia, divulgado pelo Observatório do Trabalho, do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Dos cinco setores analisados, o que mais contribuiu para o saldo positivo foi o de serviços, com 2.068 vagas, seguido pelo comércio, 1.494, indústria, 1.142, e agropecuária, 314. O único que teve número negativo foi o da construção civil, com -81 vagas. (Diário de Uberlândia)

Tribunal mantém multa a mineradora

Por unanimidade, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu tese da Advocacia-Geral do Estado e manteve multa ambiental à mineradora proprietária de uma barragem de rejeitos que se rompeu em 2014, em Itabirito, na Região Central, causando grandes danos ao meio ambiente e a morte de três operários. À época, o valor da autuação foi de R$ 51,2 milhões. A cifra atualizada está em torno de R$ 90 milhões. Em 2014, após o rompimento da estrutura, a empresa foi autuada administrativamente pelos órgãos ambientais do estado. (Jornal Andradas Hoje Regional – Andradas)

OAB Divinópolis comemora Dia da Mulher

O que nos faz sentir empoderadas? Este será o tema de um delicioso bate-papo, regado a um bom café, que acontecerá no dia 08 de março, em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, promovido pela OAB Divinópolis através da Comissão da Mulher Advogada. Durante o evento haverá uma roda de conversa com a Alexandra Galvão, primeira mulher presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis, Mônica Simões Machado Vitor, primeira mulher presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Divinópolis e Soraya Augusta do Rosário Marques, advogada e primeira mulher negra a participar da lista do 5ª Constitucional da Advocacia. (Jornal Agora – Divinópolis)

