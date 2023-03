Secretária de Promoção Social visita instituições voltadas ao atendimento de pessoas em situação de rua

Poços de Caldas, MG – A nova secretária municipal de Promoção Social, Marcela Brito de Carvalho Messias, deu início a uma série de visitas às instituições parceiras que prestam serviços dentro da rede socioassistencial do município. Nesta segunda-feira (6), acompanhada pela equipe, ela esteve nas casas de passagem e abrigo voltados ao atendimento das pessoas em situação de rua no município.

As instituições integram a rede de Proteção Especial de Alta Complexidade. Nesta tipificação, os serviços devem garantir proteção integral, como moradia, alimentação e higienização para famílias e indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar ou comunitário. O atendimento prestado visa favorecer o convívio comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.

A população de rua é definida pela Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, como o “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.

A nova secretária municipal de Promoção Social está visitando equipamentos e instituições que integram a rede de serviços socioassistenciais do município. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido e estreitar ainda mais o relacionamento institucional com as organizações da sociedade civil parceiras.

Rede de atendimento

Em Poços de Caldas, a rede de atendimento da pessoa em situação de rua tem como porta de entrada o Serviço de Abordagem Social, que funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas, na tentativa de convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é encaminhada ao Centro POP.

No Centro POP, é possível tomar banho, lavar roupas, se alimentar e passar por atendimento com psicólogos e assistentes sociais, além do encaminhamento aos abrigos e Casas de Passagem, instituições de grande relevância dentro da Rede POP, responsáveis pela proteção e reparação de direitos às pessoas em situação de rua, oferecendo cuidados fundamentais necessários.

“As instituições desenvolvem um trabalho fundamental, atuando na ressignificação das trajetórias de vida dessa população, sendo espaços de novas possibilidades e busca de um novo sentido de vida”, destaca a secretária municipal de Promoção Social, Marcela Brito de Carvalho.

Além de alimentação e produtos de higiene pessoal e assistência médica pelo Sistema Único de Saúde, especialmente do Consultório na Rua, as instituições ofertam atendimento técnico de psicólogo e assistente social. O município, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, conta com termos de cooperação com casas de passagem que realizam atendimento 24 horas a pessoas em situação de rua, além do albergue.