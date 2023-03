Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 10, é de sol com aumento de nebulosidade pela manhã e possibilidades de chuva rápida a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta sexta-feira é de 25 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Nesta sexta-feira,10, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Noroeste, Central Mineira e Metropolitana, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Possibilidade de chuva isolada no Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13° e a máxima de 36° C.