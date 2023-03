Viação Cometa passa operar destino Poços/Aeroporto de Guarulhos

Poços de Caldas, MG – A Viação Cometa S/A, que faz parte do Grupo JCA, acaba de receber uma autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para operar com um “terminal adicional” no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Guarulhos (SP). Essa nova autorização permitirá que a Cometa faça paradas no aeroporto com os coletivos da linha São Paulo (SP)-Poços de Caldas (MG).

Essa decisão beneficiará especialmente os passageiros da região Sul de Minas, que terão mais facilidade para embarcar e desembarcar em Guarulhos. A autorização da ANTT foi expedida pela Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros Rodoviário (SUPAS) em 02/03.

A Viação Cometa S/A é integrante do Grupo JCA, que também conta com as empresas Catarinense, 1001, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Com a autorização para operar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Cometa amplia ainda mais a sua atuação no mercado de transporte terrestre de passageiros e reforça o compromisso do Grupo JCA em oferecer serviços de qualidade aos seus clientes.