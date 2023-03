Governo de Minas atrai novos projetos econômicos em 2023

Belo Horizonte, MG – O Governo do Estado, por meio da Invest Minas, já coleciona bons resultados na atração de investimentos nos dois primeiros meses do ano. Foram 22 projetos formalizados que, somam R$ 4,3 bilhões em investimentos, com estimativa de geração de 5.718 empregos para os mineiros.



O Norte de Minas foi a região com maior destaque nos primeiros dois meses do ano, com um volume estimado de R$ 2,9 bilhões em investimentos (67% do total) e a previsão de geração de 3,3 mil empregos (57% do total). Os três municípios com maior volume de investimentos atraídos até agora em 2023 são do norte mineiro.



Entre os setores que mais formalizaram investimentos estão energia limpa, agronegócio e mineração, seguidos por alimentos, minerais não ferrosos, bebidas, infraestrutura, automóveis e autopeças, fertilizantes e fármacos.



“Estamos conseguindo manter um bom ritmo de atração de novos investimentos e expansões em setores variados, mesmo em um período tradicionalmente menos aquecido para os negócios.” conta o CEO da Invest Minas, João Paulo Braga.



Entre os projetos formalizados nesses primeiros dois meses do ano estão o da General Mills, proprietária das marcas Yoki, Kitano e Häagen-Dazs. A empresa anunciou a expansão das atividades da unidade de Pouso Alegre, gerando mais 600 empregos diretos com um investimento de R$ 300 milhões.



Outros protocolos de destaque firmados com o Governo de Minas são de novos projetos nos ramos de geração de energia solar fotovoltaica e agronegócio, ambos no Norte de Minas. Os detalhes dos investimentos ainda não podem ser divulgados a pedido das empresas.



Fernando Passalio, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais avalia que estes expressivos dados em atração de investimentos e geração de renda, são frutos de um trabalho constante e efetivo do Governo de Minas na desburocratização econômica do estado, ampliando assim as possibilidades de geração de novos negócios, além da significativa abertura e ampliação de empresas, o que, consequentemente, leva à geração de mais empregos e renda para os mineiros.