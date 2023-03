Polícia Militar localiza veículo capotado

Poços de Caldas, MG – Nesta manhã de segunda-feira (13), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre um veículo Fiat/Uno capotado na Rua Manoel Marques de Oliveira, bairro São Bento, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Imediatamente, uma equipe da PM se deslocou até o local para verificar a veracidade da informação.

Ao chegar ao local indicado, os militares encontraram um veículo Fiat/Uno Eletronic, na cor vermelha, capotado em via pública. Após realizar a pesquisa do veículo no sistema informatizado, foi constatado que o mesmo havia sido furtado em data pretérita.

Diante dos fatos, a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar seus serviços de praxe. Além disso, foi necessário acionar o guincho de plantão para a remoção do veículo.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população através de denúncias anônimas, que contribuem para o combate à criminalidade e a recuperação de bens furtados. Qualquer informação que possa auxiliar na investigação do caso pode ser repassada de forma anônima através do telefone 190.