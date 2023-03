Prefeitura anuncia patrocínio de R$ 3 milhões para projetos esportivos e culturais

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo anunciou, na tarde desta segunda-feira (13), o investimento de R$ 3 milhões nos editais de patrocínio voltados para as áreas de Esporte e Cultura. O anúncio foi feito no gabinete, com a presença de secretários municipais, vereadores servidores e imprensa.

O prefeito Sérgio Azevedo destacou a significativa ampliação dos recursos investidos em Cultura e Esportes pela Prefeitura, áreas que ele considera fundamental para o desenvolvimento da cidade. O prefeito falou também da relevância da integração de forças para obter resultados cada vez melhores, não só nesses setores, como no município todo. “São R$ 3 milhões investidos em projetos esportivos e culturais que vão chegar diretamente na nossa população, nos bairros de todas as regiões. Desde 2016, já investimos 10 vezes o valor que era investido nessas áreas. Os projetos não são importantes somente para os proponentes, mas sim para o município e, principalmente, para a população que recebe as ações nos bairros, a partir de suas necessidades e desejos”, afirma.

O município vai investir R$ 1,5 milhão no Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura, que visa facilitar o acesso do público às propostas artístico-culturais aprovadas, recomendando fortemente a execução de ações descentralizadas, realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, atuando de maneira fundamental na democratização do acesso e na formação de público nos diferentes territórios culturais locais. No ano passado, no âmbito da Cultura, os recursos financeiros, da ordem de R$ 1 milhão, foram suficientes para a aprovação de 73 projetos que atingiram nota igual ou superior a 85 pontos.

O mesmo valor – R$ 1,5 milhão – será investido no edital de concessão de patrocínio a projetos esportivos, voltado para iniciativas que valorizem crianças, jovens, adultos e idosos com atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral; projetos de produção e realização de eventos e campeonatos esportivos, provas ou jogos, além de incentivo a atletas. No ano passado, na área esportiva, foram contemplados 79 projetos, também com recursos totais de R$ 1 milhão.

“Queremos que as trabalhadoras e os trabalhadores da Cultura possam atuar da forma mais diversa possível, como é a característica dos nossos fazedores de cultura de Poços de Caldas, sempre com o objetivo de formar público para o setor cultural, nas mais diferentes linguagens. Hoje é um dia histórico, quando celebramos mais essa ampliação dos nossos investimentos diretos em Cultura”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Já o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, ressalta a importância das atividades esportivas para transformar a vida das pessoas, com projetos espalhados por toda a cidade. “Vamos conseguir prestar um serviço de excelência e, principalmente, levar a quem mais precisa, envolvendo crianças, adolescentes e terceira idade, com ações diferenciadas contemplando o público que faz do esporte uma ferramenta de transformação”, pontua.

Os editais de patrocínio a projetos culturais e esportivos devem ser publicados no Diário Oficial do Município ainda nesta semana.