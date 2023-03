Concorrência para a construção do Cetas tem envelopes de preços abertos

Poços de Caldas, MG – Aconteceu no início da tarde desta sexta-feira,10, a abertura de proposta comercial da concorrência pública n 017/2022 cujo objeto é a execução de obras do Centro de Tratamento Avançado em Saúde – Oncologia e Nefrologia (Cetas). A proposta de menor valor foi a da empresa Projeção Engenharia e Arquitetura LTDA, com o valor de R$ 14.760.000,00.

A Comissão de Licitação declarou aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de eventuais recursos. A licitação contou com ampla abrangência, pois participaram do processo seis empresas interessadas na obra, demonstrando total transparência no processo licitatório.

Além da comissão de licitação, esteve presente na abertura dos envelopes o prefeito Sérgio Azevedo, o secretário de Governo Paulo Ney, o secretário de Obras José Benedito Damião e o vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, que lembra que a conclusão desta licitação é um sonho de mais de 10 anos da cidade.

“Graças a Deus, completamos uma etapa muito importante que é o julgamento da licitação. Saiu o vencedor, que é uma empresa de Poços de Caldas, a Projeção Engenharia. Ficamos muito satisfeitos porque o preço foi bem aquém daquele que nós estávamos estimando para a obra. Então, já temos um valor garantido para fazer essa obra e esperamos em um prazo de até 18 meses, talvez até antes, estar com essa obra concluída para começar a receber os pacientes”, diz Marcos, que destaca ainda que a construção do Cetas abrirá leitos dentro da Santa Casa.

“Boa parte do atendimento do Cetas é feito hoje dentro do Hospital, o que vai abrir espaço para mais leitos e outros tipos de atendimentos. E é uma alegria enorme, é uma luta de mais de 10 anos, que começou lá atrás, no Governo do Estado anterior, quando o Pinto Coelho era o governador em exercício e agora estamos concluindo graças ao grande auxílio da Prefeitura Municipal, através do prefeito Sérgio e do nosso José Benedito Damião, secretário de Obras, conclui o vice-provedor da Irmandade.

O Prefeito Sérgio Azevedo também comemorou muito a conclusão da licitação e está muito otimista para o início das Obras. “É um sonho da cidade, uma década correndo atrás, vários prefeitos tentaram, não foi possível, mas agora vai se realizar esse sonho. Quem tinha dúvida está aí, fizemos a licitação, estamos fechando ainda, não está concluído, mas foi um preço bom para a prefeitura também, quase 14% de desconto em relação ao orçamento previsto. Estamos muito felizes, uma empresa de Poços de Caldas, o que é melhor ainda, o dinheiro fica aqui. Enfim, tudo correndo bem, que a gente possa, passando esse período de chuva, estar pronto para iniciar as obras e, em breve, em um período de cerca de um ano, que é a previsão, possamos ter esse tão sonhado Hospital do Câncer”, afirma o prefeito Sérgio.

O secretário de Governo, Paulo Ney, também destacou o fato do valor ter saído abaixo do esperado pela prefeitura e ter saído para uma empresa da cidade. “É um momento bacana principalmente para a população, para a nossa cidade. Quem ganha é a nossa população, são os nossos pacientes com câncer que vão ter um melhor atendimento. Não deixa de ser um dos dias mais importantes da administração atual, um sonho da cidade, um sonho de mais de 10 anos, que vem se arrastando a muito tempo, muitas promessas, muita coisa que falaram que não foram cumpridas e essa gestão do Prefeito Sérgio vem cumprindo mais esse sonho de nossa cidade. O valor saiu até abaixo do valor esperado pela prefeitura, isso é muito bom para os cofres públicos e uma empresa de Poços de Caldas, uma empresa que já emprega pessoas da nossa cidade, uma empresa que já tem grandes experiências em obras públicas, com um bom know how para realizar essa obra. Temos certeza que vai ser muito bem atendido”, aposta Paulo Ney.

O secretário de Obras, José Benedito Damião, lembra que a licitação ainda não foi definida pois está no prazo de recurso. “São cinco dias de prazo para recurso para que a licitação possa ser totalmente concluída. Graças a Deus mais uma licitação importante para a cidade sendo feita e, se Deus quiser, até o ano que vem, estaremos aí com a nova unidade pronta. Já está tudo pronto para dar a ordem de serviço, assim que tiver tudo aprovado, após os cinco dias, já vamos agilizar para que isso aconteça e a gente não perca nem um dia a mais depois de tantos anos de angústia esperando para que essa obra saísse do papel”, completa o secretário de Obras.