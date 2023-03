Vereadores pedem providências para zerar fila de espera de cirurgias, consultas e exames

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (14), vários vereadores estiveram na Secretaria Municipal de Saúde para tratar de um assunto que se arrasta há bastante tempo e que vem sendo cobrado pelo Legislativo: a realização de cirurgias eletivas em Poços. Na oportunidade, eles entregaram ao secretário Thiago Mariano, ao secretário adjunto Carlos Eduardo Almeida e ao secretário de Governo Paulo Ney Castro Júnior uma Indicação pedindo providências para zerar a fila de espera que existe atualmente, tanto das cirurgias, como também dos exames e consultas. Participaram do encontro os vereadores Douglas Dofu (União Brasil), Kleber Silva (Novo), Marcelo Heitor (PSC), Regina Cioffi (PP), Ricardo Sabino (PSDB) e Wellington Paulista (União Brasil). Além deles, também assinaram o documento os vereadores Luzia Martins (PDT), Roberto Santos (Republicanos) e Wilson Silva (União Brasil).

Na proposição, os legisladores ressaltam que a pandemia da COVID-19 afetou de forma significativa a rotina do sistema de saúde. “Além dos impactos diretos da pandemia, como a sobrecarga dos hospitais, houve também uma diminuição na oferta de serviços de saúde, levando a um represamento de exames, consultas e cirurgias eletivas. Já foram feitas diversas Indicações para contratação de empresas e médicos terceirizados visando diminuir a quantidade de pessoas aguardando na fila de espera. Há informações que a demanda é de 50.000 procedimentos”, afirmaram.

Segundo os vereadores, é preciso criar ações específicas com o objetivo de acelerar os procedimentos, entre elas: contratar profissionais de saúde; ampliar a oferta de exames e consultas, com a abertura de novos horários de atendimento; implantar tecnologias para otimizar o atendimento em saúde com o uso de sistemas informatizados de gerenciamento da fila de espera e agendamento de consultas e exames.

A Indicação n. 339/2023 está disponível para consulta no Portal da Câmara, em Proposições.