Vereador solicita informações sobre mutirões para pequenas cirurgias em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O vereador Marcelo Heitor da Silva protocolou um requerimento solicitando informações ao Prefeito de Poços de Caldas acerca dos mutirões para pequenas cirurgias no município. De acordo com o vereador, a realização desses mutirões com o uso do centro cirúrgico desocupado aos sábados e a participação da equipe de saúde pode agilizar os atendimentos e reduzir o tempo de espera dos pacientes na fila.

O vereador destaca ainda que a demora no tratamento adequado pode agravar o quadro dos pacientes que aguardam por intervenções cirúrgicas de pequeno porte. Além disso, essas ações são necessárias para garantir a saúde pública a todos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal.

O Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos, localizado na Região Leste de Poços de Caldas, é apontado como uma opção viável para a realização dessas ações, já que possui ampla estrutura e histórico de realização de mutirões para pequenas cirurgias.

O vereador solicitou ao Prefeito informações sobre um possível planejamento para a realização de novos mutirões para pequenas cirurgias no município, qual foi a última data em que ocorreu uma ação para essas cirurgias e se o Hospital da Zona Leste está apto para receber ações como essa.

Aguarda-se agora que o Poder Executivo Municipal preste as informações necessárias e pertinentes para atender às solicitações do vereador. A iniciativa tem como objetivo garantir a saúde pública a todos os cidadãos e reduzir o tempo de espera dos pacientes que necessitam de cirurgias de pequeno porte.