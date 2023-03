Produtor de Caldas é o primeiro contemplado com o selo Certifica Minas Hortaliças

Belo Horizonte, MG – Uma propriedade agrícola produtora de tomates localizada na cidade de Caldas, região Sul de Minas, foi a primeira no estado a conquistar o selo Certifica Minas Hortaliças, concedido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), sob a coordenação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Após estudar as exigências do mercado consumidor, enxergando a importância da rastreabilidade, manejo correto e produção sustentável, Laércio Paula da Mata Junior, engenheiro agrônomo e gerente técnico da Terrua Grapes, comemora a recente conquista que vai expandir seus negócios.“Trabalhamos no mercado de hortaliças há mais de 10 anos e, estudando as exigências das redes varejistas, perfil do consumidor final e os principais tipos de certificação, optamos pelo Certifica Minas por apresentar grande confiabilidade. O produto sustentável é a tendência do futuro”, sinaliza.

A certificação de produtos agropecuários e agroindustriais assegura qualidade e sustentabilidade dos sistemas de produção, proporcionando mais competitividade aos agricultores. “A certificação é extremamente importante porque a partir do momento que conquistamos o selo, temos a certeza de que o produto é de qualidade, pois seguimos critérios obrigatórios como respeito ao meio ambiente e uso correto de defensivos nas lavouras. E a chancela ainda leva uma imagem segura para o consumidor de que aquele produto não oferece risco à saúde”, garante.

Foto: divulgação