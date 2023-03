Vale do Aço espera R$ 176 milhões do IPVA

Teve início nesta semana a escala de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, em Minas Gerais. Na Região Metropolitana do Vale do Aço, a expectativa é que mais de R$ 176 milhões sejam arrecadados com o imposto este ano, segundo a Administração Fazendária de Ipatinga (AFI). O não pagamento do IPVA pode gerar penalidades aos motoristas, como multa e não recebimento do Licenciamento Anual. Desse total, R$ 103.965.877 em Ipatinga, R$ 33.914.690 em Coronel Fabriciano, R$ 30.601.017 em Timóteo e R$ 7.765.906 em Santana do Paraíso. (Diário do Aço – Ipatinga)

Araguari lança incentivo ao artesanato

A Prefeitura de Araguari, através da Fundação Araguarina de Educação e Cultura (Faec) fez o lançamento do programa “Raízes Artesanato e Manualidades”. De acordo com o presidente da Faec, Diogo Machado, o programa consiste em ensinar várias modalidades de artesanato, buscando aprimorar as habilidades desses artesãos e aos poucos fazer com que eles se profissionalizem, para que o artesanato seja mais do que uma habilidade artística, e consigam atingir todas as ramificações que a cultura e a arte podem alcançar; desde a terapia ocupacional, o estreitamento de laços de convivência, até mesmo o empreendedorismo e a representação do município. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

Poeta de Ouro Branco no Festival de Londrina

O poeta e jornalista Éverlan Stutz foi um dos selecionados no Festival Literário de Londrina que será realizado entre os dias 10 e 14 de maio, no Museu Histórico Padre Carlos Weiss. “Trata-se de um dos eventos literários mais expressivos do Brasil. Fiquei muito contente com a seleção”, relata Éverlan que fará o lançamento de seu livro in(versão) durante as festividades. Escritor e professor de redação, Éverlan Stutz é membro da Academia de Ciências e Letras de Ouro Branco. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

‘Dia de Campo’ pretende atrair dois mil

O Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG) vai realizar nesta quinta-feira, 16, o “Dia de Campo”, na Fazenda Laboratório da instituição. Os organizadores pretendem atrair dois mil visitantes. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão transferidos para o Banco Municipal de Alimentos de Formiga. Cerca de 40 empresas apresentarão serviços e/ou produtos. Haverá também estandes com estações experimentais, exposição de soluções inovadoras para o agronegócio e demonstração de maquinário. O evento é uma iniciativa dos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

Prefeitura de Valadares inaugura UPC

A Unidade de Prevenção à Criminalidade (UPC) do bairro Turmalina em Governador Valadares foi reinaugurada na tarde desta segunda-feira, 13. A cerimônia oficial que marca o início de uma nova história na comunidade contou com a presença de representantes municipais e estaduais da Segurança Pública. Na unidade, que existe desde 2008 e funcionava em outro endereço, são realizadas, atualmente, as ações dos projetos Fica Vivo e Programa de Mediação de Conflitos. A UPC é resultado de uma forte parceria entre o município e o Governo de Minas em prol do combate à criminalidade em regiões de vulnerabilidade social. (Jornal Diario do Rio Doce – Governador Valadares)

Estudante Itatiaiuçuense ganha bolsa

A estudante do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Manoel Dias Correa, de Itatiaiuçu, Bianca Campidel, foi aprovada no Concurso da Immerse Education e conquistou uma Bolsa de Estudos para o Programa de Verão do Curso de Medicina (Summer Camp). O programa de verão no exterior é uma imersão para o futuro aluno ter experiência prática na área e direcionar os estudos para o curso que realmente deseja cursar. A estudante foi uma das contempladas com uma bolsa parcial ao Immerse Education, que permite que jovens de 13 a 18 anos de idade, de diferentes nacionalidades, concorram a bolsas de estudos em universidades estrangeiras. (Jornal Folha On Povo Itatiaiuçu)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

