18ª Região de Polícia Militar (RPM) comemora 13 anos de instalação em Poços

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (17), o Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas, MG, foi palco da solenidade em comemoração ao 13º aniversário de instalação da 18ª Região de Polícia Militar (RPM) na cidade. Diversas autoridades militares e civis estiveram presentes no evento.

A 18ª RPM chegou em Poços de Caldas em 17 de março de 2010, com circunscrição sobre 55 municípios do sul e suldoeste de Minas Gerais. Atualmente, a região é composta por quatro unidades operacionais: o 12º BPM, com sede em Passos; o 29º BPM, com sede em Poços de Caldas; o 43º BPM, com sede em São Sebastião do Paraíso; o 64º BPM, com sede em Alfenas; e uma unidade administrativa, o Estado Maior da 18ª RPM. O Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes é o comandante da região.

Em seu discurso, o Coronel destacou a importância da elevação da região da Polícia Militar em Poços de Caldas, o que significou o aumento dos recursos e a melhoria na coordenação. Ele ressaltou que o combate constante à criminalidade é o principal foco do grupamento, e que os problemas enfrentados pelo 29º BPM estão relacionados principalmente ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio.

O prefeito Sérgio Azevedo também enfatizou a importância da Polícia Militar para a segurança pública na cidade e região, destacando os serviços prestados pelo grupamento. Ele parabenizou a 18ª RPM pelo aniversário de instalação na cidade.

O evento contou com a apresentação da banda da Polícia Militar, e reforçou a importância da parceria entre a polícia, a comunidade e as autoridades locais para a melhoria contínua da prestação de serviços e do combate à criminalidade na região.

TEXTO E FOTOS: PAULO VITOR DE CAMPOS / MANTIQUEIRA