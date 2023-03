Donos de trailers de lanche fazem protesto e dificultam obra da Alameda Poços

Poços de Caldas, MG – A sexta-feira (17) foi um dia de muita movimentação na praça onde será construída a Alameda Poços. Os funcionários da empresa responsável pelas obras começaram a trabalhar por volta das 5h da manhã, mas os donos de trailers que estavam no local agiram rápido e conseguiram impedir a continuação do serviço, sentando diante das máquinas e atrapalhando o trabalho dos funcionários.

Durante todo o dia, a situação permaneceu tensa, com os donos de trailers pedindo mais tempo para deixar o local e cobrando diálogo com a administração. Por volta das 16h, o serviço foi definitivamente interrompido. O prefeito Sérgio Azevedo ressaltou que, no próximo dia 22, será realizado um Chamamento Público e, depois disso, os comerciantes terão até o dia 27 para retirarem os trailers do local e fazerem a mudança para os locais escolhidos.

A construção da Alameda Poços tem sido motivo de tensão entre os comerciantes que ocupam o local e a administração pública, que deseja construir a alameda no local. Segundo o prefeito, a construção da alameda é importante para a cidade, não apenas em termos de beleza, mas principalmente em relação à segurança e à vigilância sanitária. O espaço é importante para qualificar cada vez mais a cidade de Poços de Caldas.

A prefeitura da cidade anunciou em novembro do ano passado um projeto arquitetônico de substituição dos carrinhos de lanche da Praça Pedro Sanches, no centro de Poços de Caldas. O projeto ‘Alameda Poços’ visa deixar o local mais bonito, resolver questões legais e atender às normas de vigilância sanitária. O projeto contempla a substituição dos carrinhos de lanches por construções em alvenaria, com seis módulos e duas lanchonetes de 45 m² de área construída em cada um, totalizando 90m² de área total, com mesas e cadeiras nas áreas externas. Também deve ser construída uma bilheteria para venda de ingressos do bondinho.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com