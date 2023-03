Secretário Municipal de Saúde visita Instituto Donato Hospital de Olhos

Poços de Caldas, MG – Na tarde da última sexta-feira (17), o secretário de Saúde Thiago Mariano acompanhado do secretário de Governo Paulo Ney e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho Franco Martins visitaram as instalações do Hospital Donato Hospital dos Olhos.

A visita teve o objetivo de estreitar os laços entre a administração e o Instituto Donato para benefício da população, em relação à realização de procedimentos oftalmológicos do município.

O Instituto Donato Hospital dos Olhos é reconhecido internacionalmente pelo atendimento prestado em Poços e na região.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano falou sobre a importância da iniciativa privada no andamento das repartições públicas. “Ofertar um atendimento de qualidade para os pacientes é o foco da secretaria de Saúde. Firmar parcerias com empresas que oferecem esse serviço é fundamental para o seguimento das filas de espera. O Donato sempre foi um parceiro da secretaria de Saúde e a intenção é estreitar ainda mais esses laços.”

Durante a visita, o médico Especialista em Catarata do Donato Hospital de Olhos Dr. Bruno Donato e a enfermeira responsável técnica Patricia de Cassia Moras Reche apresentaram a trajetória do Hospital e também mostraram as ações solidárias realizadas pelo local.

Além da apresentação, os secretários puderam conhecer as dependências e os equipamentos utilizados pelo Instituto Donato, que são estão entre os mais modernos do mercado.