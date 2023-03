Após três meses, carro com corpo de poços-caldense é localizado no Rio Guaçu

Mogi Guaçu – Na noite desta quarta-feira, 22, foi confirmada a triste notícia de que o carro encontrado no Rio Mogi Guaçu pertencia ao jovem Guilherme Henrique de Jesus, de apenas 21 anos. Dentro do veículo foi encontrada uma ossada que acabou sendo confirmada pertencdr a Guilherme. O carro localizado por equipes do Corpo de Bombeiros após serem acionados por populares por volta das 14h do mesmo dia.

Guilherme havia passado o réveillon com amigos em Poços de Caldas e estava retornando para sua cidade, Campinas-SP, onde morava atualmente. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia em direção a Mogi Mirim quando, por razões ainda desconhecidas, saiu da pista e caiu dentro do rio.

A concessionária responsável pelo trecho informou que o acidente ocorreu após o veículo colidir com uma placa de sinalização, mas as causas ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O triste desfecho dessa história choca a todos e reforça a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade.