Luiz Lotti Neto, Gijo, disputa etapa da Copa São Paulo de Ciclismo

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, o ciclista Luiz Lotti Neto, o Gijo, esteve em São Carlos para a primeira etapa da Copa São Paulo de ciclismo. A prova contou com um nível muito forte, com competidores experientes. Apesar de sentir um pouco o ritmo acelerado, Gijo conseguiu terminar a prova em sexto lugar, o que considerou um excelente resultado. Para Gijo, a prova foi uma oportunidade de treinar e pegar ritmo de corrida, já que o começo do ano tem sido um pouco parado. Ele agradeceu o apoio do Hotel Nacional, da Secretaria Municipal de Esportes, da Hard Rock Bike e do jornal Mantiqueira.

Apesar da dificuldade da prova, Gijo destacou que foi um treinaço e que o evento foi muito bem organizado. A Copa São Paulo de ciclismo é uma importante competição do calendário esportivo da região e reúne atletas de alto nível. Com o resultado obtido, Gijo segue animado para os próximos desafios da temporada.