Servidores do CCZ e Abrigo Municipal de Animais passam por capacitação

Poços de Caldas, MG – No sábado (25) os servidores do Centro de Controle de Zoonozes e Abrigo Municipal de Animais passarão por capacitação para melhor tratamento e qualidade de vida dos animais abrigados no local.

O curso que será realizado na 18ª CIA PM de Meio Ambiente, tem objetivo do curso é melhorar o bem-estar dos animais, através da aplicação de estratégias e técnicas para reduzir o medo, ansiedade, stress e frustração e aumentar as oportunidades de enriquecimento.

A palestra será ministrada pela Dra. Simone Holl, da Adestrapet e abordará um curso de diminuição de stress, melhora do manejo dos cães e gatos e diminuição dos riscos de agressividade para os funcionários do CCZ e Abrigo do município. O curso terá certificado da Adestrapet e certificação internacional do Fear Free.

A estadia dos animais nos abrigos é estressante. A combinação de cheiros, latidos, barulhos e pessoas desconhecidas leva os animais a experimentar algum grau de medo e ansiedade logo após a admissão nos abrigos.

Mesmo o confinamento por curto período de tempo pode ser estressante e após longo período os animais podem sofrer de isolamento social, estimulação mental inadequada, falta de exercício e ansiedade crônica, o que afeta sua saúde emocional e física, aumenta o risco de agressividade por medo, tornando-os mais suscetíveis a doenças (o stress pode levar a doenças de pele, problemas gástricos e problemas de comportamento), e diminui as chances de adoção.

Através destas técnicas vamos também diminuir os riscos de mordidas e acidentes nos funcionários, ensinando como se aproximar dos animais e formas de contenção menos estressantes. Conhecer como os animais são afetados pelo ambiente e forma de manejo dos abrigos e como minimizar o stress e aumentar o bem-estar vai diminuir também a probabilidade de doenças nos animais.