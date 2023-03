O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, na reunião realizada nesta quarta-feira, 22. Essa foi a quinta vez consecutiva que a taxa foi mantida, mantendo o patamar de juros no maior nível desde dezembro de 2016.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Copom, a inflação de fevereiro permaneceu mais forte do que o esperado e ainda está longe da meta estabelecida pelo governo. A expectativa é que a taxa possa subir ainda mais, dependendo dos indicadores do país. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses está em 5,6%, acima da meta proposta pelo governo para 2023, que é de ficar entre 3,25% e 4,75%.

A última vez que o Banco Central mexeu na taxa de juros foi na reunião realizada em 3 de agosto, quando aumentou a taxa de 13,25% para os atuais 13,75.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as decisões do presidente do BC, Roberto Campos Neto, antes da reunião do Copom. Durante entrevista, o petista fez novas críticas sobre o valor da taxa de juros no Brasil e afirmou que “vai continuar batendo” na instituição financeira.

A independência do Banco Central evita soluções políticas para o controle dos juros, mas gera uma “guerra” de interesses.