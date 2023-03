Paulista parabeniza Prefeitura de Caldas pelo evento de capoeira “Lute como uma Garota”

Poços de Caldas, MG – Nesta semana, a Câmara aprovou um Requerimento do vereador Wellington Paulista (União Brasil) contendo Votos de Congratulações à Prefeitura de Caldas pelo evento de capoeira “Lute como uma Garota”. A ação teve como objetivo a valorização da mulher, dentro das atividades do mês de março.

Segundo o parlamentar, a Legislativo de Poços não poderia deixar de homenagear, através de Votos de Congratulações, iniciativa tão importante do município vizinho. “Apesar do universo da capoeira ter sido predominantemente masculino, existem muitas mulheres que deixaram seus nomes gravados na história dessa arte. A importância do público feminino vai muito além da graça e beleza que ele proporciona. A mulher sendo respeitada e valorizada em uma roda de capoeira garante que esse espaço seja cada vez mais democrático e harmonioso, sendo um exemplo de tolerância e convívio social em um mundo tão cheio de preconceito e discriminação”, disse.

Paulista esteve no município de Caldas para prestigiar o evento. “Um dia de extrema importância para toda a região, com a presença de 70 mulheres, com o objetivo de fomentar a capoeira, sua arte e cultura, buscando a valorização do público feminino neste mês de março, mês dedicado a ações em defesa dos direitos das mulheres”, concluiu.

Ciclismo

De autoria dos vereadores Luzia Martins (PDT) e Wellington Paulista (União Brasil), o Projeto de Lei n. 98/2022 inclui no Calendário Comemorativo e de Eventos de Poços a Semana Municipal do Ciclismo. A proposição foi aprovada pelo Legislativo, no final do mês de fevereiro, e aguarda sanção do prefeito.

De acordo com a matéria, a Semana Municipal do Ciclismo será comemorada no mês de setembro, entre os dias 19 e 25, tendo em vista que a Lei n. 9.242 instituiu o dia 20 de setembro como o dia Municipal do Ciclista.

Segundo Luzia Martins, mais do que uma celebração, a data é importante para uma reflexão sobre as atitudes no trânsito e sobre a necessidade de medidas de proteção e segurança oferecidas aos ciclistas. “É preciso difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, como também de meio de transporte ou esporte. O objetivo da Semana é propor a conscientização de outras modalidades de transporte. Quando pensamos o conceito de planejamento urbano, o mesmo está relacionado ao desenvolvimento da cidade e suas características tanto físicas e sociais, quanto culturais e econômicas. Essas propostas, como a Semana do Ciclismo, reverberam de forma sistêmica em atos e costumes para o município”, disse.

Para o vereador Paulista, a intenção é que a data possibilite a realização de ações com o objetivo de aumentar a segurança de quem pedala nas ruas da cidade. “Queremos pensar na mobilidade urbana, seja para quem quer praticar um exercício ou para quem precisa se deslocar de um ponto a outro. A data vem também promover o uso da bicicleta, já que ela representa um meio de transporte em expansão e, acima de tudo, sustentável, que contribui ainda com a diminuição de mortes no trânsito, melhorias no fluxo de veículos e alívio nos congestionamentos. Enfim, uma semana para cobrar políticas públicas eficientes nessa área”, comentou.

A norma passa a vigorar a partir da publicação no Diário Oficial do Município.