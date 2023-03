Começam as obras do Centro Administrativo de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – As obras do futuro Centro Administrativo de Poços de Caldas tiveram início esta semana. O empreendimento está sendo construído no estacionamento da rodoviária e será a sede da prefeitura municipal da cidade, bem como abrigará todas as secretarias de governo.

A previsão é que a obra seja concluída em aproximadamente um ano, e a responsável pela construção é a P&C Construtora, empresa sediada em Poços de Caldas. O projeto é um importante marco para a cidade, que espera com a nova sede da prefeitura ter mais eficiência e agilidade no atendimento à população.

Além disso, um acordo foi firmado entre a prefeitura e a construtora para que o antigo Complexo Santa Cruz, incluído como pagamento pela realização da obra do Centro Administrativo, seja transformado em um hotel de luxo. A expectativa é que essa medida possa alavancar o turismo local e gerar novas oportunidades de emprego na região.

A construção do hotel de luxo também representa um importante passo para a revitalização do Complexo Santa Cruz, que há muito tempo aguarda por investimentos para voltar a ser um local de destaque na cidade. Com a parceria entre a prefeitura e a construtora, espera-se que o espaço seja renovado e volte a ser uma referência para os turistas e moradores de Poços de Caldas.