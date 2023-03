Em seu último compromisso pelo Mineiro 2023, Caldense recebe o Democrata-SL

Poços de Caldas, MG – A Caldense irá receber o Democrata-SL no próximo domingo às 16 horas no Ronaldão pela quarta rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. A Veterana não tem mais chances de permanecer na elite do estadual e irá apenas cumprir tabela.

Durante a semana, alguns atletas do elenco foram liberados, entre eles o meia Murilo Rangel e os atacantes Mayco Félix e Baianinho, além do zagueiro Patrick Marcelino, que acertou com o Londrina. O time vem treinando durante a semana para pelo menos encerrar sua participação na competição com uma vitória.

Ingressos

Os ingressos para a partida serão vendidos somente na bilheteria no estádio no dia do jogo a partir das 14h. Todos pagam meia entrada: 20 reais (valor da meia referente ao preço da inteira, que é 40 reais). Somente a arquibancada coberta será utilizada. Crianças menores de 12 anos gratuito (quantidade limitada). Sócio-torcedor entrada livre. Abertura dos portões: 15h.

Arbitragem

Juiz: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Rodney Faria Lima e Weyder Marques Borges

Quarto árbitro: Márcio Tavares da Silva

Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior

VAR: Igor Júnio Benevenuto, Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (AVAR1), Carlos Henrique Tosta (observador).

Renan Muniz

A.A.Caldense