Dra. Regina pede ao executivo ações eficazes contra a dengue

Poços de Caldas, MG – Minas Gerais enfrenta uma epidemia de dengue e chikungunya, o que preocupa as autoridades sanitárias em todo o estado.

A vereadora Dra. Regina fez uma indicação à administração municipal para que sejam adotadas medidas urgentes de prevenção contra a dengue, chikungunya e zika em Poços de Caldas. O documento destaca que essas doenças são preveníveis e que uma das principais medidas é a erradicação do mosquito.

A parlamentar ressalta que os números de casos de pessoas infectadas aumentaram muito em Minas Gerais em comparação com o mesmo período do ano passado. Ela enfatiza que “medidas preventivas devem ser tomadas e a equipe de controle de vetores precisa estar atenta aos locais infestados pelo mosquito transmissor da doença”.

Dra. Regina destaca que “estará atenta e cobrará do Executivo e da Vigilância Sanitária medidas imediatas para fiscalizar os pontos de foco do mosquito”. Ela observa que “também pedirá a colaboração da comunidade em geral para evitar deixar água acumulada em pneus, vasos, calhas, por exemplo, pois o mosquito se prolifera somente por meio disso”.

É importante ressaltar que a limpeza urbana, a limpeza das ruas e terrenos baldios, a garantia de limpeza e manutenção adequada, e a instalação de tampas nas caixas d’água nas escolas municipais, cemitérios e prédios públicos em geral são algumas das ações que podem ser tomadas para evitar o acúmulo de água e a formação de criadouros de mosquitos.

CASOS NO ESTADO

Os casos confirmados de dengue em Minas Gerais ultrapassaram os 46 mil nos primeiros três meses deste ano, conforme balanço atualizado na segunda-feira, 27, pela Secretaria de Estado de Saúde. Até o momento, 15 pessoas morreram em decorrência da doença e outros 64 óbitos estão sob investigação. Dos mais de 131 mil casos prováveis, 46.619 foram confirmados. Minas Gerais lidera o ranking de casos no Brasil.

Em relação à febre chikungunya, o estado confirmou que foram registrados 36.011 casos prováveis da doença, dos quais 10.895 foram confirmados. Até o momento, foram confirmados quatro óbitos e 14 estão em investigação.

Quanto ao vírus zika, até o momento, foram registrados 164 casos prováveis. Há dez casos confirmados da doença, e não houve óbitos por zika no estado até o momento.