Colisão traseira na Rodovia MGC-267 resulta em vítima grave em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar, através da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada neste domingo (2) às 11h20 para atender a um sinistro de trânsito com vítima grave na Rodovia MGC-267 km 534, em Poços de Caldas/MG.

No local, constatou-se que houve uma colisão traseira entre um veículo Honda/Civic e uma motocicleta Yamaha/FZ1, que resultou em graves ferimentos no condutor da motocicleta, identificado como Sr. P.M.C.M, de 52 anos, que foi encaminhado à Santa Casa com fraturas na perna, ombro e costela.

De acordo com informações da testemunha, Sr. A.H.A.M, de 32 anos, a motocicleta ultrapassou seu veículo em alta velocidade e acabou colidindo na traseira do Honda/Civic, que seguia em frente. O condutor do Honda/Civic, Sr. M.J.S.M, de 62 anos, confirmou essa versão, afirmando que acionou o sistema de frenagem, mas não conseguiu evitar a colisão devido à alta velocidade da motocicleta.

O condutor do Honda/Civic realizou o teste de alcoolemia, que resultou em 0,00 mg/L. Já o motociclista, devido aos ferimentos, não pôde realizar o teste.

O motociclista alegou que o Honda/Civic mudou de faixa sem sinalizar com a seta, o que teria provocado a colisão. No entanto, a dinâmica do acidente indica que a motocicleta colidiu na traseira do veículo.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária responsável pelo atendimento foi composta pelos veículos VP 28042 e VP 30442, com os policiais militares Sgt Esteves, Sd Thássia, Sgt Soares e Sgt Roosevelt.