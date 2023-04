Funcionamento das feiras livres de Poços de Caldas na Semana Santa

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Divisão de Fomento Agropecuário, informa que a feira que acontece na sexta-feira no Conjunto Habitacional vai acontecer na quinta-feira, devido à sexta-feira santa. A feira acontece das 6h às 13h na Avenida Eduardo Luciano Marras.

Segundo Cláudio Torres, coordenador da Divisão de Fomento Agropecuário no fim de semana, as feiras acontecem normalmente.

Com produtos frescos, tradicionais da região e bastante diversificados, as feiras atraem turistas e poços-caldenses para um universo extremamente rico e saudável.

Semanalmente, acontecem nove feiras em Poços de Caldas. A agenda intensa garante feira em todas as regiões da cidade, conforme a programação:

Domingo: Terminal de Linhas Urbanas – Região Leste: Avenida José Remígio Prézia / Nova Aurora- Jardim Ipê, Rua Armando Nery / Jardim Country Club, Av. Monsenhor Alderigi, / Vila Rica, Av. São Jorge – das 6h às 13h

Terça-feira: Bairro Vila Cruz, Praça Paulo Affonso Junqueira – das 6h às 13h30

Quarta-feira: Santa Ângela, Avenida Irradiação – das 6h às 13h30

Quinta-feira: Vila Nova, Rua Antônio P. Guimarães – das 6h às 13h30

Sexta-feira: Conjunto Habitacional, Av. Eduardo Luciano Marras – das 6h às 13h

Sábado: Pátio do Mercado Municipal – das 6h às 14h