Governo firma parcerias para promover o Destino Minas Gerais em feira de turismo

Belo Horizonte, MG – O Governo de Minas firmou, nesta segunda-feira (3/4), em São Paulo, parcerias para promover o estado como destino de viajantes do Brasil e do mundo. Os anúncios foram feitos no estande de Minas Gerais especialmente preparado para a maior feira de turismo da América Latina, a WTM Latin America 2023, que está em sua 10ª edição.



O governador Romeu Zema esteve no espaço do estado no evento para acompanhar a assinatura, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), de protocolo de intenções com a CVC, operadora de viagens do Brasil, com o objetivo de promover o Destino Minas Gerais, em especial as cidades históricas do estado.



De acordo com o governador, “ter uma operadora do porte da CVC levando mais turistas para Minas, divulgando adequadamente, fazendo convênios com a rede hoteleira é fundamental e leva o nome de Minas para milhares de brasileiros”.

Os destinos serão oferecidos tanto em lojas físicas quanto nas redes sociais da companhia de viagens. O acordo é resultado de atuação conjunta entre a Secult e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas).



Conforme o acordo assinado, a Secult ficará responsável pela capacitação dos agentes de viagens da CVC que estiverem designados para venda dos destinos prioritários de Minas. A qualificação será estendida aos profissionais das filiais do estado e de todo o Brasil.



O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destacou a parceria como mais uma medida de fortalecimento do setor no estado, simbolizado pela presença do governador na WTM Latin America.



“É a primeira vez que um governador do estado de Minas Gerais vem à maior feira de turismo da América Latina, isso representa o que o turismo tem sido em Minas Gerais, uma verdadeira política de Estado” enfatizou Leônidas, ao elogiar os efeitos das ações empreendedoras. “Isso fez com que o PIB do turismo mineiro alcançasse o dobro da média nacional” ponderou o secretário.

Travel Next Minas



Na ocasião, o Governo de Minas também lançou oficialmente a 1ª edição da Travel Next Minas, evento que ocorrerá em Belo Horizonte nos dias 23 e 24/6, com o objetivo de conectar as principais operadoras de turismo e agências de viagens aos destinos e fornecedores do trade turístico. A iniciativa servirá como vitrine para Minas Gerais estimular a compra de passagens e para que todo o potencial turístico mineiro seja explorado.



A feira vai receber cerca de 3 mil profissionais de turismo e mais de 300 marcas expositoras. O palco será o novo Centro de Eventos do Power Shopping Centerminas, com área total de 2.150 metros quadrados e ampla estrutura, que inclui estacionamento, praça de alimentação, área de convivência e dois auditórios.



A Travel Next Minas vai permitir aos agentes acesso a palestras sobre temas como inovação, vendas, marketing digital, inteligência emocional e liderança, o que contribuirá para a sua capacitação profissional.



Neste momento, já estão confirmados representantes de destinos nacionais, como Rio Grande do Sul, Paraíba, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No plano internacional, Turquia, Peru, Emirados Árabes (Ras Al Khaimah), Marrocos, Egito, Jordânia, México e Argentina também estão com presença garantida.