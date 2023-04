Prefeitura inicia implantação de novas calçadas no Marco Divisório

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura Municipal, através de um trabalho conjunto entre secretaria de Serviços Públicos e secretaria de Obras, começou nesta semana a implantação de novas calçadas ao lado do Pórtico na entrada da cidade, Zona Oeste de Poços de Caldas.

O trecho inicia-se na Rodovia MG-267 indo em direção à Avenida Geraldo Martins Costa, bem de fronte ao Estádio do Marco Divisório, que receberá aproximadamente 500 metros de calçadas.

O secretário municipal de serviços público, Celso Donato, comenta a importância do serviço desenvolvido. “É um local que não possuía calçada alguma. Esta solicitação é bastante antiga e segue o cronograma de intervenções previstas da secretaria. É um serviço que oferecerá melhor infraestrutura à região e até qualidade de vida aos moradores que inclusive pretendem usar o espaço como uma pista para caminhada”, comentou Donato.

Além da obra de calçamento, foram realizadas melhorias em torno do Pórtico, que é o cartão de visita para os turistas que visitam a cidade vindos do estado de São Paulo. O local recebeu nova pintura, externa e interna. Além disso, o madeiramento foi todo envernizado, e houve ainda a revitalização do paisagismo.