Equipe de patrulha rural da PM recupera motocicleta furtada e prende foragido da justiça

Poços de Caldas, MG – Durante a operação de segurança no campo, que visa combater invasores de terra e garantir a segurança do escoamento de safra nos eixos vicinais para rodovias, a equipe recebeu informações de que um homem conduzindo uma motocicleta sem placa estava próximo à escola Carmélia de Castro, no bairro rural Souza Lima.

Rapidamente, a equipe se dirigiu ao local e, com procedimentos policiais para evitar fuga e garantir a segurança de todas as pessoas, interceptou, conteve e abordou J.C.F., de 50 anos. Além da ausência de placa identificadora, a verificação dos chassis suprimidos indicou fortemente crime de receptação. O suspeito ainda possuía um mandado de prisão em aberto por condenação em homicídio.

Desta forma, a equipe recapturou o foragido e apreendeu a motocicleta que, após checagem, tratava-se de um objeto de furto em data anterior.