Equipe de salvamento dos Bombeiros resgata cão em risco em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta sexta-feira (7), uma equipe de salvamento foi acionada para resgatar um cão em risco no bairro Cascatinha. De acordo com o solicitante, ele estava passeando com um cão de grande porte da raça Golden, quando o animal escorregou e caiu em um talude de aproximadamente 8 metros de altura.

Os militares chegaram rapidamente ao local e utilizaram um sistema com cordas para descer em segurança até o ponto onde o cão havia caído. Após encontrar o animal, a equipe o conteve e o levou em segurança até o nível da rua. Em seguida, o cachorro foi entregue ao seu tutor, que recebeu orientação para procurar um médico veterinário para exames posteriores.