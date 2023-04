Paulista solicita recursos para distribuição de kits escolares em jogos paradesportivos

Poços de Caldas, MG – Nesta semana, durante reunião ordinária, foi aprovada uma Moção de Apelo solicitando ao Governo do Estado de Minas Gerais que disponibilize recursos para a distribuição de kits escolares nas atividades paradesportivas, modalidades esportivas praticadas por pessoas com deficiência. A proposição é de iniciativa do vereador Wellington Paulista (União Brasil).

Sempre atento às demandas da área esportiva, Paulista reforça a importância dessa medida. “Essa Casa tem discutido e apoiado a causa paradesportiva e o Governo do Estado também tem se dedicado a essa área. No entanto, o que queremos é que haja uma olhar diferenciado para a pessoa com deficiência. É preciso ressaltar o trabalho que o CIDEP realiza em Poços, trabalho fundamental de inclusão social e reabilitação. Temos conhecimento que o Estado disponibiliza esse kit escolar e a intenção da Moção de Apelo é pedir a ampliação dessa ação, valorizando ainda mais as atividades do município, estruturando todos os jogos e criando novas oportunidades. É, também, um reconhecimento de tudo é feito hoje pelas nossas entidades”, declara.

Na Moção de Apelo, o vereador ressalta que os kits escolares para as pessoas com deficiência seriam distribuídos para alunos de escolas, centros e associações especializadas nas atividades paradesportivas. “As atividades contribuem não só para o desenvolvimento físico, mas também são poderosas ferramentas de reabilitação. Existe uma conexão social entre os participantes e há a inclusão em todas as suas dimensões. Quando falamos em números, sabemos que o CIDEP atende 60 participantes ativos em idade escolar, sendo mais 300 que atuam em modalidades paralímpicas. São dados que revelam o ótimo trabalho em nosso município e, por isso, Poços merece uma atenção especial nessa área”, finaliza.