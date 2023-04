Ciclista morre ao ser atropelado na BR 265 Km 596 perto da cidade de Jacuí

Jacuí, MG – Um acidente resultou em uma vítima fatal na manhã desta terça-feira, 11, por volta das 07h15, na rodovia BR 265, km 596, na cidade de Jacuí/MG. A Polícia Militar Rodoviária, solicitada pela Polícia Militar de Passos, compareceu ao local onde havia ocorrido um atropelamento de um ciclista.

A vítima, um homem de 38 anos, foi socorrida ao hospital da cidade de Jacuí-MG e não havia mais pessoas ou veículos no local. Em contato com o hospital, foi informado que o ciclista chegou ao local já em óbito.

O condutor do veículo, um homem de 54 anos, relatou que transitava no sentido Bom Jesus da Penha para Jacuí/MG, quando ao passar ao lado do ciclista, que transitava no mesmo sentido pelo acostamento da via, o ciclista desequilibrou- se e caiu sobre a pista. O condutor do carro conseguiu evitar que a roda dianteira do veículo passasse sobre o ciclista, mas a roda acabou atingindo a cabeça do ciclista, que usava capacete de segurança.

O veículo foi fiscalizado e nada de irregular foi constatado, sendo liberado para o condutor, que realizou o teste do etilômetro com o resultado 0,00 MG/L de ar soprado alveolar. A bicicleta foi deixada aos cuidados de uma testemunha, e ambos os veículos não ficaram danificados.

A perícia foi acionada e será realizada posteriormente, caso seja necessário. A equipe responsável pela ocorrência foi composta pelos 2° Sgt PM Lucas Antônio, 2° Sgt PM Duarte, 3° Sgt PM Ramon e Sd Gomide.