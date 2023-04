PM realiza operação e apreende drogas em local próximo a bar palco de assassinato

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (10), a Polícia Militar deflagrou uma operação no bairro São Bento, na zona sul da cidade, com o intuito de reprimir o tráfico de drogas que estaria causando medo e insegurança na localidade, sendo possivelmente um dos motivos que levou ao recente homicídio ocorrido em um bar da região. Durante o patrulhamento, a equipe ROCCA envolveu um suspeito que estava escondido em uma mata próxima ao bar, porém nada foi encontrado com ele.

Foi então que, usando um cão farejador, a equipe conseguiu encontrar 15 pedras de crack, 1 tablete de maconha e 1 eppendorf de cocaína em uma árvore próxima ao local onde o suspeito estava. Entretanto, como não houve mais manifestações, monitoramento ou delação que permitissem vincular as drogas aos indivíduos, o suspeito foi liberado no local.

As drogas apreendidas foram encaminhadas à delegacia de polícia para investigação posterior. A ação foi realizada pelo 29 BPM da Polícia Militar, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e restabelecer a segurança na região.