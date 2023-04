Enfermeiros participam de palestra sobre assédio moral no trabalho

Poços de Caldas, MG – Na tarde de anteontem (12), a advogada e Procuradora-Geral do Município Vanessa Gavião Bastos ministrou uma palestra sobre assédio moral no trabalho para 35 enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde.

Durante a palestra foi abordado práticas e condutas que caracterizam assédio moral, saber como identificar quando de fato é e quando na verdade é apenas um exercício de poder disciplinar ou organização realizadas naturalmente pelos líderes.

Também foi falado sobre a fiscalização das atividades dos funcionários, avaliação de desempenho, processos de sindicância e poder diretivo do empregador.

A coordenadora de Atenção Básica, Camila Ferreira Bacelar Donato ressaltou a importância desta capacitação para que os responsáveis técnicos das Unidades Básicas de saúde possam identificar, prevenir e combater essa prática perversa que é o assédio moral nas relações de trabalho.

Participaram também as apoiadoras da Atenção Básica Daiana Clélia de Morais, Heloísa de Moura Lessa Barroso e Elisa Rodrigues Montaldi, Tatiana C. Bastos Ferreira.