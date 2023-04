Poços de Caldas FC anuncia Alex Joaquim como novo vice-presidente

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (13), o presidente do Poços de Caldas Futebol Clube, Alessandro Gaiga, apresentou os novos projetos da equipe à imprensa e aos torcedores. Os planos são de longo prazo e visam trabalhar a base da equipe e fortalecer o nome do Poços de Caldas Futebol Clube. Também foi anunciado que Fábio Paulista está deixando o cargo de vice-presidente, e Alex Joaquim está assumindo o papel. Outro nome de destaque, o ex-técnico Tarcísio Pugliese, também faz parte do projeto e deve ajudar na busca por parceiros e jogadores.

“Hoje é um momento muito especial para o Poços de Caldas Futebol Clube. Estamos aqui na Sociedade Olympikus, lugar do meu querido amigo e irmão Paulo Carlini, que tem essa parceria conosco na escola oficial, e esse lugar é especial para anunciar os novos projetos do Vulcão”, disse o presidente do clube, Alessandro Gaiga. “Estamos aqui para esse anúncio muito especial, que é a chegada do nosso querido Alex Joaquim, o cara que tem uma história sensacional no futebol brasileiro e principalmente no futebol mineiro”, disse Gaiga.

Fábio Paulista

Depois foi a vez de Fábio Paulista falar. Muito emocionado, ele enfatizou que aceitou fazer parte da Secretaria Municipal de Esportes, e por isso estava deixando o projeto de Poços de Caldas. “Agradeço do fundo do coração tudo o que vivi no Poços de Caldas FC, agradeço ao irmão Alessandro Gaiga, aos torcedores e à imprensa. Recebi um grande convite da Secretaria de Esportes do nosso secretário Fernando, do nosso grande Pelé, e não pensei duas vezes. Aceitei esse desafio, e agora estou na Secretaria de Esportes, trabalhando para a Prefeitura, para a Secretaria, buscando o melhor para o nosso município. E então eu precisava mudar algumas coisas. Com essa nova posição, não posso continuar com o Vulcão, e por isso essa saída, mas deixei uma grande estrela no meu lugar, que é o Alex Joaquim”, disse Fábio Paulista. “É claro que sempre estarei torcendo por esse clube pelo qual tenho muito carinho, o que me fez aprender muito”, disse Fábio Paulista.

Alex

Na sua apresentação, Alex Joaquim sublinhou que chega ao Poços de Caldas Futebol Clube para fazer um trabalho de longo prazo e destacou que não é um salvador da pátria. Ele ressaltou que, para aceitar o cargo, pediu ao presidente que conseguisse uma sede para o treinamento da equipe. A ADC Alcoa poderia ser a casa deste Vulcão, mas as negociações ainda estão em andamento. “A primeira coisa que perguntei ao Fábio e ao Alessandro é que eu aceitaria o desafio, mas o Vulcão teria que ter sua casa. Não faz sentido para um time de futebol hoje não ter um lugar para treinar, acomodação, um refeitório. O principal para o Vulcão se tornar uma potência no futebol mineiro seria ter sua sede”, enfatizou Alex. “Estamos trabalhando muito para que isso aconteça e, nos próximos meses, o Poços de Caldas FC terá seu próprio centro de treinamento. Depois vamos passar para o segundo passo, que seria um sonho, que é transformar o Vulcão hoje em SAF”, disse Joaquim.

Elite

Alex enfatizou que o Poços de Caldas FC precisa chegar à primeira divisão e que trabalhará duro para que isso aconteça. “O Vulcão está passando por um processo de reestruturação, é como construir uma casa, você tem que estabelecer uma fundação, você tem que fazer uma base sólida antes de poder levantar a casa. Não adianta sonhar com a primeira divisão hoje, chegar lá e depois voltar. Temos que chegar à primeira divisão e ficar lá, e isso só é possível através da estrutura, através de um bom trabalho feito, e é isso que esperamos. Temos muito a conquistar, ainda temos muito a fazer”, disse.

Cada um na sua

Questionado sobre o Caldense, Alex Joaquim enfatizou que o sentimento pelo clube que trabalhou por muitos anos é de total respeito. “Nosso objetivo é fazer um Vulcão forte que possa realmente chegar à primeira divisão do campeonato mineiro e ficar lá por vários anos. Nós não viemos aqui para competir com Caldense, vamos apenas continuar nossas próprias vidas e Caldense vai continuar a deles. Se um dia nos encontrarmos na primeira divisão, seria ótimo ter o crédito da região. Nosso sentimento pelo Caldense é apenas respeito pelo Caldense, queremos que o Caldense se saia bem, queremos que eles se recuperem e cheguem à primeira divisão, e quem sabe, as duas equipes possam subir juntas. Penso que isso seria muito importante. Então, nossa política aqui nunca seria competir com Caldense. O Vulcão fará o seu trabalho com os pés no chão. Respeitando a todos. Tenho certeza que, com tudo isso, alcançaremos nosso objetivo”, disse Alex Joaquim.

Coração

Alex foi questionado sobre como se sente ao vestir a camisa do Poços de Caldas FC depois de muitos anos defenendo a Caldense. “Sou profissional, agora estou com a Vulcão, e vou me dedicar a esse projeto com toda a força que tive em todas as outras equipes em que estive. Quando o Vulcão surgiu, a rivalidade com a Caldense era muito forte, mas acabou, a diretoria era diferente, e hoje tudo é diferente, e eu aceitei o projeto porque a diretoria atual me convenceu de que podemos ir longe”, disse Alex.

A temporada

O Mantiqueira perguntou a Alex sobre o que esperar da temporada em termos de resultados. Ele enfatizou que tudo ainda é muito recente, e é difícil fazer previsões. “É claro que, se pudermos subir no primeiro ano, seria maravilhoso, mas o futebol é difícil e as coisas levam tempo para acontecer. Vamos buscar uma boa formação de equipe, vamos buscar parcerias com grandes clubes, e vamos trazer jogadores sem nenhum custo, mas ainda não temos nomes nem como tudo vai acontecer”, disse Alex.

Tarcísio

Para ajudar no projeto, o ex-treinador e hoje empresário, Tarcísio Pugliese, foi chamado pelo amigo Alex Joaquim e aceitou. “Depois de sair do Corinthians, o Tarcísio passou a trabalhar em outra área do futebol, que era a gestão de jogadores, uma área em que eu também estava envolvido, e ele é um cara que também vai ajudar muito em termos de parcerias com clubes de futebol, recrutamento de jogadores. Eu e o Tarcísio seremos os responsáveis diretos por essa área, trazendo parceiros”, disse Alex, que ressaltou que já existem alguns parceiros que podem fechar com o clube nos próximos dias.

A reportagem conversou com Tarcísio, que disse acreditar no projeto e enfatizou a competência de Alex. “Recebi um convite do Alex para participar do projeto de alguma forma, vim conversar e conhecer o presidente Alessandro e o Fábio, e tive o prazer de conhecer pessoas sérias, de ver que são pessoas que querem o bem do futebol, o bem do Vulcão, tentar fazer um bom trabalho para colocar o time em uma boa posição dentro do cenário estadual primeiro e obviamente depois no nacional. cena. Venho para colaborar, para fazer parte do projeto, para tentar ajudar tanto na captação de recursos quanto na montagem da equipe, para tentar ajudar de todas as formas possíveis”, disse Tarcísio.

Paulo Vitor de Campos

