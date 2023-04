Setor de serviços em Minas Gerais recua 2,6% em janeiro, segundo IBGE

Belo Horizonte, MG – De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo IBGE, o setor de serviços em Minas Gerais registrou uma queda de 2,6% em janeiro de 2023, na série com ajuste sazonal, em comparação com dezembro de 2022. Esse resultado mostra uma desaceleração no setor de serviços do estado, que teve um desempenho inferior em relação ao Brasil como um todo, que apresentou um avanço um pouco menor, de 3,1%, no mesmo período.

Esses dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que foi atualizado com novos critérios de seleção de amostra de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e atividades, além de mudanças metodológicas para refletir a transformação da sociedade. Essas atualizações são realizadas periodicamente pelo IBGE, e essa é a primeira divulgação da nova série da pesquisa.

Apesar do recuo no setor de serviços em Minas Gerais, é importante lembrar que os resultados da PMS são influenciados por fatores sazonais, e é necessário observar uma série de meses para se ter uma análise mais precisa sobre a evolução do setor. Ainda assim, os dados comprovam a importância das atualizações metodológicas e a necessidade de se adaptar às mudanças motoras para garantir a precisão das informações e análises sobre a economia brasileira.