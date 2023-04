Criança de 11 anos leva faca para escola e alega que apenas queria se defender

Poços de Caldas, MG -A Polícia Militar compareceu na manhã desta terça-feira (18) à Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira, localizada na Rua Hematita, em Poços de Caldas, após o diretor da instituição informar que alguns alunos relataram a presença de uma faca na mochila de um estudante.

Ao chegar na escola, os policiais entraram em contato com a criança em questão, na presença de seus pais, e foram informados de que a faca havia sido levada para a escola como forma de defesa. A criança, de 11 anos, afirmou temer sofrer agressões em caso de um eventual ataque na instituição de ensino.

Diante dos fatos, a criança foi liberada para seus pais e um registro da ocorrência foi elaborado. A Polícia Militar informou que atuou de acordo com o protocolo de segurança e reforçou a importância de manter o diálogo com os filhos sobre a resolução de conflitos. O caso será encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.