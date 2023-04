Falece o ex-vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos Marques (Luiz da Flama)

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas está em luto pela perda do ex-vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos Marques. Conhecido como “Luiz da Flama”, ele faleceu nesta quarta-feira (19) aos 68 anos de idade. Luiz foi vereador durante a 12ª legislatura, entre os anos de 1993 e 1996, e também atuava como corretor de imóveis, sendo sócio da Flama Imóveis. Foi também secretário municipal de Serviços Urbanos.

O ex-vereador sofria com problemas renais. O velório será na Câmara Municipal de Poços de Caldas e o sepultamento está marcado para às 17h no Cemitério da Saudade. Luiz da Flama foi presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Caldense que se manifestou transmitindo seus mais sinceros sentimentos e votos de pesar pela partida de Luiz Carlos Marques, que dedicou sua vida à cidade e às instituições que tanto amou.