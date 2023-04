Defesa Social divulga balanço da Operação Tiradentes

Poços de Caldas,MG – A secretaria de Defesa Social através do Departamento Municipal de Trânsito e Guarda Civil Municipal juntamente com a Polícia Militar finalizou, às 23h59 deste domingo (23), a Operação Tiradentes realizada nas vias de Poços de Caldas.

Iniciada na última quinta-feira (20), visando prevenir e reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito.

As atividades desenvolvidas foram focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, controle de velocidade, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, condições de conservação dos veículos, ao transporte de carga, trânsito irregular de motocicletas e abordagens a ônibus de viagens.

Foram fiscalizados 88 veículos, sendo 63 motocicletas e 25 automóveis. Foram realizadas 15 autuações, 05 remoções, 02 pessoas presas por embriaguez e 01 pessoa multada por direção perigosa.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde, foram planejadas ações de caráter preventivo, ostensivo e educativo, uma vez que se preza pela segurança em dias de grande movimento na cidade.