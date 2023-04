Luzia Martins defende incentivo à captação de recursos para viabilização de projetos culturais

Poços de Caldas, MG – A vereadora Luzia Martins (PDT) tem discutido, nos últimos meses, a dificuldade de captação de recursos para viabilização de projetos culturais no município. Recentemente, ela se reuniu com os secretários de Cultura e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Gustavo Dutra e Franco Martins respectivamente, para tratar dessa pauta. A parlamentar apresentou, ainda, um Requerimento buscando informações da Prefeitura sobre os projetos aprovados pela Lei de Incentivo, com base na Lei n. 9.037 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Poços de Caldas.

No documento, Luzia questiona quantos e quais foram os projetos aprovados nos últimos cinco anos e, destes, quais conseguiram a captação de recursos. Ela também indaga se a previsão desses recursos já consta no Orçamento Municipal. De acordo com a vereadora, a resposta do Executivo confirma as dificuldades enfrentadas para a captação de recursos. “Tenho falado muito sobre esse assunto, em especial a respeito da dificuldade de captação de recursos para editais de patrocínio com base no ISSQN. Com base nas respostas que recebi, pude analisar que uma média de 55% dos projetos inscritos não conseguem captar, média esta baseada nos projetos aprovados entre 2019 e 2023. Estive em contato com a Secretaria de Cultura e com a SEDET articulando possibilidades para que haja um suporte entre os setores e assim exista uma ponte, facilitando todo esse processo. Aproveito para agradecer ao secretário Gustavo, sempre muito disposto em ouvir possibilidades para melhoria dos serviços prestados pela Secretaria de Cultura, e ao Franco, que vem mostrando a que veio e articulando incessantemente com as empresas no município para que atuem efetivamente nas questões sociais em nossa sociedade”, diz.

Ainda sobre as reuniões, Luzia ressalta que a proposta feita à Secretaria de Cultura, para que a questão dos patrocínios seja revista, foi muito bem recebida. “Pude acompanhar que a Cultura já está se mobilizando com algumas iniciativas visando fortalecer, fomentar e facilitar os processos entre as empresas e os agentes culturais. Na SEDET, falamos sobre como envolver as empresas a fim de que os objetivos sejam alcançados. Uma pauta importante, que tenho acompanhado e procurado auxiliar”, finaliza a vereadora.